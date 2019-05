Pellissier, 40 anni, appende le scarpette al chiodo: «E' venuto il momento di lasciare»

VERONA Il decano dei bomber lascia il calcio: « Sono mesi che medito su questa decisione e non è stato facile. Ma ritengo che sia finito un ciclo ed è giusto lasciare spazio ai giovani». A 40 anni suonati, per Sergio Pellissier è arrivato il momento di attaccare le scarpette al chiodo. L’attaccante aostano, cresciuto nel Torino e arrivato al Chievo 17 anni fa, nel lontano 2002, dopo le esperienze con Varese e Spal, ha ufficializzato oggi la decisione di ritirarsi a fine stagione.



«Questa società deve tornare al più presto dove merita, in serie A - ha aggiunto Pellissier - Ringrazio il presidente Campedelli, la mia famiglia, i compagni, gli allenatori, mister Di Carlo, la società e tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto». Ultimo aggiornamento: 16:17





© RIPRODUZIONE RISERVATA