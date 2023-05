Scudetto Napoli, scontri alla Dacia Arena tra le tifoserie dopo invasione di campo

di Redazione web

Napoli, è la notte del terzo scudetto. Ma a Udine dopo il triplice fischio la festa è cominciata seguita da una rissa tra le opposte tifoserie sul campo. Scontri si sono verificati in campo quando alcune decine di tifosi dell'Udinese sono scesi in campo dove era in corso una pacifica invasione di campo da parte dei tifosi del Napoli.

Napoli campione d'Italia, il pagellone: da Spalletti a ADL, Kvara e Osimhen, i voti per uno scudetto che è già nella storia

Dopo qualche scaramuccia con i supporter azzurri che si sono ritirati e l'azione delle forze dell'ordine, la situazione è tornata lentamente alla normalità. E la festa è proseguita.

Cosa è successo dopo il 90'

Alcune decine di tifosi dell'Udinese sono entrati in campo con cinghie e bastoni correndo verso la folla di tifosi napoletani che a centinaia si erano stretti intorno ai propri beniamini. Sono seguiti tafferugli per alcuni minuti prima che le forze dell'ordine in tenuta antisommossa entrassero in campo e riuscissero a separare i pochi facinorosi dalla folla festante. Subito dopo un cordone di poliziotti si è messo in postazione davanti alla curva nord dove erano rientrati i supporter bianconeri impedendo loro di tornare in campo. Analogamente nell'altra metà campo, più lentamente, un più corposo numero di poliziotti si è schierato trasversalmente al campo a contenere gli entusiasmi azzurri, fino a far rientrare anche i tifosi del Napoli nella curva sud da dove erano scesi. Intorno alle 23:15 a circa mezzora dal fischio finale gli spalti della tifoseria bianconera si sono quasi completamente svuotati. Mentre dall'altro lato dello stadio i tifosi azzurri hanno ripreso a festeggiare con cori e sventolii di bandiera. Durante l'azione delle forze dell'ordine è stato chiesto più volte di tenere libero uno degli accessi al campo per consentire l'arrivo dei sanitari per soccorrere un paio di persone ferite o che avevano accusato un malore.

Lo scudetto 33 anni dopo Maradona

Dopo 33 anni il Napoli torna a vincere lo scudetto, il terzo della sua storia. Il palmares della squadra azzurra si arricchisce del tricolore dopo quelli ottenuti con Diego Armando Maradona, il primo, stagione 1986-87, e poi sempre col 'Pibe de orò nel 1989-90. Sei le coppe Italia nella bacheca dei partenopei, la prima conquistata nel lontano 1961-62, l'ultima appena 3 anni fa, stagione 2019-2020. Due le supercoppe italiane in bacheca, la prima risale al 1990, l'ultima è del 2014. Come competizioni internazionali il grande trionfo, sempre con Maradona in campo, nella Coppa Uefa 1988-89.

