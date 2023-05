(LaPresse) L'intero Rione Sanità a Napoli è in festa. I residenti di uno dei quartieri più noti del capoluogo camnpano sono scesi in strada per celebrare l'imminente trionfo della squadra azzurra. Per i partenopei sarebbe il terzo Scudetto della loro storia, che arriverebbe dopo ben 33 anni dall'ultimo, conquistato nel 1990. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 22:13

