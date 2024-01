Saba Sazonov, il difensore del Torino va agli allenamenti in tram e diventa un idolo: «Mi emoziona, meglio di un gol al novantesimo»

di Paolo Travisi

Ma quale stereotipo del calciatore milionario che va agli allenamenti a bordo di un Suv o di un bolide fiammante, come ormai siamo abituati a vedere. Saba Sazonov, 22 anni, difensore del Torino, che proviene dalla Georgia, per raggiungere il Filadelfia, lo stadio dove si allenano i giocatori del Toro, prende il tram. Il 4 per l'esattezza. E chi lo riconosce, gli scatta una foto, mandando in tilt i social. Basta un poco di normalità per trasformare un'immagine banale in virale, segno che i tempi stanno cambiando anche sui social network. Infatti, la foto, fino a questo momento ha generato oltre 1,6 milioni di interazioni.

Da agosto al Torino

Il calciatore, in forza a una squadra che milita in Serie A, avrebbe potuto scegliere qualsiasi mezzo per andare a giocare, un taxi, una macchina a noleggio con conducente, persino un monopattino alla moda, ma invece, ha scelto il caro vecchio tram, che taglia in due il capoluogo piemontese.

Commenti positivi sui social

Il suo gesto è stato apprezzatissimo sui social, soprattutto dai tifosi del Torino (ma non solo da loro) che ne hanno sottolineato l'umiltà.

Un bell'esempio

Tra i tanti commenti, quello di un utente di Meta, forse l'autore dello scatto, che sotto la foto scrive: «Sarà che invecchio paurosamente, sarà che non c’è molto altro che mi emozioni ma, per me, Sazonov che prende il tram è meglio di un gol al novantesimo. Un piccolo passo verso la rivoluzione proletaria».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA