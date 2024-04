Sacchi punge l'Inter: «Vincere facendo i debiti significa barare, c'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi»

di Redazione web

«Vincere facendo i debiti significa barare. L'Inter sta barando? Sì». L'ex ct azzurro Arrigo Sacchi non usa mezzi termini guardando alla situazione del campionato di Serie A e di quella debitoria della capolista: Sacchi, come riporta il Corriere Adriatico, ne ha parlato all'Hotel Federico II a Jesi, in occasione della presentazione del suo libro "Il realista visionario", il terzo scritto dal tecnico di Fusignano.

«C'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi – sottolinea Sacchi –. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi».

Cosa ha detto Sacchi

Nell'evento organizzato in collaborazione con i Milan Club di Jesi e Castelfidardo (condotto da Luigi Brecciaroli di Ra- dio Arancia), insieme al direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi e a Carlo Ciccioli in rappresentanza della Regione Marche, si è parlato anche dell'evoluzione del calcio italiano. «Oggi si punta tutto sulla tattica – ha spiegato l'ex allenatore dell'Italia –, si aspetta solo l'errore dell'avversario.

Quanto agli allenatori (quello bravo "dona un gioco, aiuta i giocatori a diventare più bravi. Un regista aggiunto" dice) arriva l'elogio all'attuale ct azzurro: «Spalletti è come me, può fare bene. Mi rivedo tanto in lui, ma non è il solo. Apprezzo Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli. Inzaghi sta per vincere lo scudetto, si è evoluto. Ma in Champions contro l'Atletico Madrid ha sbagliato. Le formazioni spagnole vanno aggredite, la sua Inter si è difesa troppo. Ma crescerà, ha intrapreso la strada giusta».

