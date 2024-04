Udinese-Inter 1-2, pagelle: Dimarco sempre pronto, Dumfries delude, zampata scudetto di Frattesi

di Alessio Agnelli

Una zampata di Frattesi al 95' regala all'Inter la vittoria 2-1 in rimonta a Udine: i nerazzurri restano quindi a +14 in vetta sul Milan e vedono sempre più vicino lo scudetto della seconda stella.

PAGELLE INTER

SOMMER 5,5 Di nuovo tra i pali dopo la distorsione alla caviglia rimediata in nazionale. Resta inchiodato al terreno sul tiro-cross di Samardzic, aspettando l’intervento di un compagno. Chi fa da sé…

PAVARD 6 Ogni tanto su Thauvin e Kamara, il più delle volte ad accompagnare l’azione in avanti senza competitor diretti. Utile in costruzione.

ACERBI 6 Qualche errore di troppo in impostazione, ma nessun pericolo e rischio corso con Thauvin, ben gestito fisicamente.

CARLOS AUGUSTO 5,5 Sfortunata la leggera deviazione sul tiro-cross di Samardzic, che allunga il pallone sul 2° palo per l’1-0 friulano. Piccinini gli annulla il gol del riscatto per fuorigioco.

DUMFRIES 5 Vince il ballottaggio con Darmian. Ma perde il confronto con il dirimpettaio Kamara, che lo buca a più riprese. Trae in inganno Summer, prima andando e poi fermandosi sul tiro-cross di Samardzic. (23’ st Darmian 6: più sicuro nella doppia fase)

BARELLA 6 A corrente alternata questa volta. Ogni tanto si accende, con tocchi di qualità e filtranti (uno per Thuram) al bacio. Finale di gara da regista.

CALHANOGLU 6,5 Scalda le mani ad Okoye, prima con un destro a giro, poi con una staffilata dal limite.

MKHITARYAN 7 Una garanzia in termini di qualità, quantità e corsa. Recupera palla e riparte con tempi d’inserimento perfetti. Produttivo anche nel giro palla e in assistenza. Da bollino rosso un salvataggio in scivolata su Thauvin. (23’ st Frattesi 6,5: prima un gol divorato, poi il tap-in per l’1-2 in pieno recupero)

DIMARCO 7 Altissimo e sempre pronto ad attaccare la profondità e ad accentrarsi. Confeziona due cross al bacio per Lautaro e Thuram, non sfruttati. Contina a spingere. (36’ st Buchanan sv)

THURAM 6 Tanto impegno, sia davanti che dietro, a costruire e recuperare palla. Con le polveri bagnate sotto porta, ma si guadagna il rigore del pareggio, travolto da Okoye. (36’ st Arnautovic sv)

LAUTARO 6,5 Come Thuram: grande voglia, ma poco costrutto in zona gol. A referto un colpo di testa a fil di palo, neutralizzato da Okoye. Poi il tiro a giro che centra il palo nel recupero, regalando a Frattesi il gol-vittoria.

INZAGHI 6,5 Un’altra vittoria, agguantata all’ultimo respiro e anche al netto di qualche cambio discutibile (Mkhitaryan e Dimarco out). Confermato il + 14 sul Milan. Nella storia dell’Inter con i grandissimi.

