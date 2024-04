Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Adli inventa, Leao è imprendibile. Pulisic e Giroud in palla, Jovic no

di Luca Uccello

MAIGNAN 6

Mike si gode un sabato pomeriggio di sole e di riposo, beato lui. Nel finale salva su Almqvist e mantiene il clean sheet.

CALABRIA 6

Se la vede con Banda e poi Dorgu, ma in copertura vince sempre lui. Stranamente poco preciso in impostazione.

GABBIA 6

Fa la guardia insieme a Tomori e non sbaglia quasi nulla (62’ Kjaer 6: minuti importanti in vista della Roma, data l'assenza per squalifica di Fik)

TOMORI 6

Abbaia ma non c’è nessun pallone da mordere, soprattutto con il Lecce in dieci. Quanto è mancato ai compagni...

THEO HERNANDEZ 6,5

Dietro rischia un rigore, ma l'arbitro lascia correre e Leao trova il gol. Sfiora la rete del 4-0 con una sassata che si stampa sulla traversa (83’ Terracciano ng)

ADLI 7

Magnifico per ritmo, idee di gioco, precisione e assist. Fa segnare Giroud e anche Leao e si prenota per una maglia da titolare in Europa League. Che farà Pioli?

REIJNDERS 6,5

Se Yacine fa girare il pallone, lui non è da meno. Per battere il Lecce basta l'ordinaria amministrazione (77’ Bennacer 6: pochi minuti di qualità)

CHUKWUEZE 6,5

Fa l’assist per Pulisic, nel primo tempo è imprendibile.

PULISIC 6

Altro gol e record personale che migliora: anche da trequartista, e su assist del suo vice (62’ Musah 6: dà solidità e brio al centrocampo)

RAFAEL LEAO 7

Altro giro, altro gol. Quando parte è imprendibile. E quelli del Lecce non lo vedono praticamente mai. Prova una rovesciata che avrebbe fatto crollare San Siro (ma la liscia), trova la rete su assist al bacio di Adli. Anche in fase realizzativa è tornato quello dell'anno scorso

GIROUD 6,5

La butta dentro di nuovo. Un gol pesante, una rete che lo rende sempre più importante per Pioli. Ora la società deve trovare un numero 9 del suo livello. Non sarà semplice. Sia chiaro (62’ Jovic 5,5: Se un attaccante si pesa dai gol che fa lui li sbaglia. Errori perdonabili per fortuna)

PIOLI 7

Altra vittoria e secondo posto sempre più in cassaforte. L’obiettivo in campionato è rinviare il più possibile la festa dell’Inter. Ora però la testa va alla Roma. Gara decisiva in un aprile molto faticoso, sicuramente decisivo

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA