Roma, Zaniolo in discoteca dopo il pari col Verona. I tifosi non gradiscono

Non ha potuto aiutare la Roma contro il Verona per colpa di un infortunio. Uno dei tanti che hanno falcidiato la squadra di Mourinho nel week end senza contare i casi Covid tra staff e rosa. Nicolò Zaniolo dopo il match ha comunque trovato il modo di rilassarsi alla discoteca “I Giardini dell’Eden”, a pochi passi proprio dall’Olimpico dove si era consumato il pareggio tra i fischi contro l’Hellas.

Roma-Verona 2-2: i baby Volpato e Bove salvano dalla sconfitta Mourinho (espulso per proteste)

Il numero 22 ha fatto il suo ingresso intorno alle 23 nel locale strapieno di gente come è solito di sabato sera. Un paio di ore dopo lo ha raggiunto anche Stephan El Shaarawy, pure lui ai box per infortunio. Nulla di strano visto che oggi era giorno di riposo per la squadra, ma non tutti i tifosi sui social hanno gradito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 13:17

