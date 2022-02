Roma-Verona, diretta alle 18. Probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Una Roma in emergenza ospita alle 18 allo stadio Olimpico (ancora sold out, 30mila spettatori) il Verona di Tudor. Mourinho è senza nove indisponibili tra infortuni, squalifiche e casi Covid. La certezza si chiama Tammy Abraham, con lui Felix Afena-Gyan visto che Zaniolo ha avuto un problema al quadricipite. In mezzo al campo Pellegrini con Mkhitaryan e Veretout, per Karsdorp un turno di riposo: gioca Maitland-Niles. Tudor si affida all'ex Caprari.

Roma-Verona, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Cristante, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Abraham, Felix. All.: Mourinho.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Lasagna; Simeone. All.: Tudor.

Dove vederla in tv e streaming

La partita fra Roma e Verona sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno collegarsi tramite app oppure collegando la tv a un TIMVISION BOX, una Playstation o Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Il match sarà visibile su dispositivi mobili come tablet, smartphone, pc tramite app Dazn oppure collegandosi al sito ufficiale. Sul sito del Messaggero la diretta testuale.

Damiano Tommasi: «Roma-Verona, la mia vita in un match»

