Roma-Torino 3-2, pagelle: show Dybala, Lukaku assist d'oro

SVILAR 6 L’eroe di coppa si becca gli applausi. Poi però si fa sul serio e un errore in appoggio per poco non costa caro. Sul gol di Zapata è piazzato male. Scossone nella ripresa con una bella parata.

MANCINI 6 Si riadatta a tre, con licenza di uscire maggiormente rispetto al passato. Zapata lo beffa solo una volta, ma è fatale.

SMALLING 6,5 Sei mesi dopo torna titolare. Gratta via la ruggine con esperienza e volontà. (78’ Huijsen 5,5: mette il piede dove non doveva)

NDICKA 6,5 Si vede che la coppa d’Africa lo ha rinfrancato. Altra partita da Masai, senza errori.

KRISTENSEN 5,5 Dopo 10 minuti riceve un dono un assist che devi solo e unicamente sbattere in porta. Lui coglie il palo. Poi sbaglia in uscita e lancia Zapata in area. Meglio nella ripresa.

PAREDES 6 Si ritrova spesso in inferiorità e con poche palle facili da gestire in un primo tempo dove più che proporsi si oppone. Venti minuti di ripresa con più campo davanti, e la solita floreale voglia di rendere tutto poco banale. (64’ Bove 6: impatta bene)

CRISTANTE 6,5 Vlasic gli crea disordine intorno.

ANGELINO 5,5 Timido nel primo tempo anche perché Bellanova è uno da non prendere sottogamba. Dalla sua parte nasce il gol di Zapata. (64’ Spinazzola 6: più intraprendente)

PELLEGRINI 6 Giocate oscure, lontane dalla zona di luce. Ma è prezioso. (86’ Sanches sv: moscio)

DYBALA 8,5 E’ la cumba della Joya. Prima il rigore perfetto poi un tiro che fa invidia alla Cappella Sistina, infine la potenza che manda a letto i detrattori. Quando si incolla la piede al piede devi buttarlo giù per avere ragione.

AZMOUN 6,5 Corre come un cavallo Akhal-Tekè, e da una sua sgroppata arriva l’assist al bacio che Kristensen spreca. Poi si prende il rigore. (65’ Lukaku 6,5: l’assist per Dybala è da Big Ben Rom)

DE ROSSI 7 Vince ancora schierando stavolta la difesa a tre. La Roma ci mette un po’ ad ambientarsi, poi ci pensa Dybala.

