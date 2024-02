Fiorentina-Lazio 2-1, pagelle: lampo di Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson troppo poco

di Daniele Petroselli

PROVEDEL 6,5 Con una Lazio quasi sempre dietro, è lui a tenere a galla i suoi con le sue parate. Indecisione sul gol di Bonaventura.

LAZZARI 5,5 E' l'esterno che prova di più qualche sortita e cross nelle sporadiche occasioni che ha. Per il resto tanta difesa e neanche perfetta.

CASALE 5,5 Chiude ogni spazio, grande salvataggio su Bonaventura nel primo tempo. Poi però che ingenuità in occasione del rigore procurato da Belotti e si perde Bonaventura sul gol partita.

ROMAGNOLI 5,5 Fa a sportellate con Belotti, che contiene non con qualche difficoltà. Troppo debole in copertura sul cross del pari di Kayode.

MARUSIC 5 Dalle sue parti staziona Gonzalez, che lo mette in difficoltà. Serata difficile. (Dal 1' st HYSAJ 5: Sarri cambia ma il risultato no)

GUENDOUZI 6 Assist a Luis Alberto, ma è un lampo in una partita davvero difficile. Tanta lotta ma anche diverse palle velenose perse. CATALDI 5,5 Che fatica nel contenere i viola che corrono tanto.

LUIS ALBERTO 6,5 Dopo Torino rischia di essere eroe anche a Firenze. Gol dopo l'unico vero contropiede (micidiale), poi però pochi palloni giocabili.

ISAKSEN 5,5 Avulso dal gioco, impacciato. Poi la fiammata in occasione del gol del vantaggio, ma è l'unica cosa giusta fatta. (Dal 1' st ZACCAGNI 5,5: rientro incolore, senza grossi spunti)

IMMOBILE 5,5 Che apertura sulla fascia in occasione del gol di Luis Alberto. Lotta per un tempo, poi scompare e si arrabbia per la sostituzione. (Dal 33' st CASTELLANOS 5: impalpabile)

ANDERSON 5,5 Qualche buono spunto ma non basta per uno come lui. Troppo incostante. (Dal 33' st PEDRO 5,5: solo qualche scatto e niente più)

ALL.SARRI 5 Lazio cinica come a Torino ma stavolta la Fiorentina la punisce giustamente. Squadra ancora una volta rinunciataria. Perché?

