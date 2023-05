Roma-Salernitana, la Curva Sud si è svuotata durante la partita: cosa succede all'Olimpico

di Francesco Balzani

Roma-Salernitana, cosa sta succedendo in curva sud? L'euforia dei tifosi romanisti fuori lo stadio si è spenta all'interno dell'Olimpico. La Curva Sud ha deciso di rimanere in silenzio e poi di uscire in massa prima della fine del primo tempo. Il motivo? All'entrata è stato negato l'ingresso di uno striscione per Roberto Rulli, fondatore dei Fedayn, e i membri dello storico gruppo del Quadraro hanno deciso di rimanere fuori.

La protesta degli ultrà giallorossi

Dopo i primi minuti di gioco i prinicipali gruppi organizzati hanno abbandonato lo stadio. Il resto del settore ha tolto tutte le pezze prima di abbandonare l’impianto. La Curva Sud è rimasta semi vuota per tutto il secondo tempo, in un clima surreale allo stadio. Solidarietà anche da parte del settore ospiti con gli ultrà della Salernitana che hanno intonato un coro di sostegno: "Libertà per gli ultras". La decisione è stata presa dai dirigenti del commissariato di polizia Prati.

