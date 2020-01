Petrachi replica a Marotta: «La vicenda Spinazzola-Politano causata da un corto circuito all'Inter. La parola data va mantenuta»

«Spinazzola sta benissimo ed è felicissimo di essere rimasto alla Roma. Conosco Marotta, c'è amicizia e lo stimo, ma c'è stato un corto circuito tra il ds e lui stesso, qualcosa non ha funzionato. La Roma aveva chiuso l'operazione, certamente, con tanto di mail e risposte. Poi sappiamo com'è andata... ». Il ds della Roma Gianluca Petrachi ha risposto così a Sky alle parole dell'ad sport dell'Inter, Beppe Marotta. «Si è parlato di visite mediche, ricordo che Spinazzola l'ha preso Marotta ai tempi della Juve, lo conosce bene, non è che qui alla Roma gli sia successo qualcosa. Il giocatore era idoneo e l'operazione era chiusa, hanno voluto variare delle condizioni che per noi erano inaccettabile. Dispiace per Politano, per quel poco che si è visto aveva entusiasmo, avrebbe voluto tanto vestire la maglia della Roma», ha aggiunto Petrachi. In ogni modo potrebbe riaccendersi l'interesse per Politano in giallorosso. «Bisogna far prevalere il buon senso, certe cose possono accedere nel mercato, ma quando un'operazione è chiusa, è chiusa. Non so cosa vorranno fare con Politano, ma ci serve un esterno. Se l'Inter vorrà prestare Politano siamo pronti ad ascoltarli e fare il bene di questo ragazzo. È un capitale dell'Inter, potrebbe diventare un giocatore della Roma se lo riscattiamo, ma cerchiamo di usare il buon senso, si parla di uomini che vanno trattati in un certo modo. Le schermaglie esisteranno sempre, ma dispiace quando c'è la parola data e questa non viene rispettata», ha sottolineato il ds giallorosso che ha poi spiegato che l'Inter ha chiesto di cambiare formula prima delle visite mediche.



«Parlo di corto circuito perché anche prima delle visite c'è stato questo equivoco. Marotta si è sentito con Fienga e non era convinto di uno scambio definitivo. Ma avevamo fatto partire i ragazzi, è qui che è nato tutto. Nel momento in cui faccio un'operazione e l'ad mi dà l'ok, per me l'operazione è chiusa». La Roma comunque dopo l'infortunio di Zaniolo cerca un esterno di attacco. «L'esterno che cerchiamo esclude Under? La vicenda la conoscete tutti, dopo la partita con la Juve ho chiamato Davide Lippi, agente di Politano. Non volevamo fare nulla, ma ci serve per sostituire Zaniolo. Spinazzola non era sul mercato, ci è stato chiesto, non volevamo cederlo ma obbligati da una scelta oggettiva avevamo sacrificato un ragazzo su cui credevamo molto. E aveva superato ogni idoneità, non c'era alcun tipo di situazione», ha concluso Petrachi. Domenica 19 Gennaio 2020, 18:00







