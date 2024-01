Mourinho saluta la Roma su Instagram: «Sudore, sangue, lacrime». L'addio di Lukaku, Pellegrini e Rui Patricio

di Redazione web

Dopo l'inaspettato esonero da parte della Roma, José Mourinho affida a Instagram l'addio ai tifosi giallorossi. Lo fa con un post con una serie di immagini dei suoi due anni e mezzo passati nella Capitale, dalla vittoria in Conference allo striscione dedicatogli dalla Curva Sud, passando per le esultanze con la sua squadra. «Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità».

Il saluto dei giocatori

«Grazie di tutto boss, per sempre grato». Con queste parole Romelu Lukaku saluta José Mourinho, esonerato oggi dalla Roma. Lorenzo Pellegrini, mentre Mancini e Bove si limitano a un «grazie» accompagnato da un cuore. Poi anche Rui Patricio, Cristante ed El Shaarawy. «Ti ringrazio per esserti fidato di me, per questo viaggio insieme, per l'ammirazione, il rispetto e l'amicizia - comincia il portiere portoghese - Un grande abbraccio a tutto il tuo staff, augurandoti il meglio per le prossime sfide». «È stato un onore mister, in bocca al lupo», è invece il saluto del Faraone.

