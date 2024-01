De Rossi, come giocherà la sua Roma? Il modulo, i modelli Spalletti e Luis Enrique e lo staff tecnico

Daniele De Rossi alla Roma, ci siamo. Il giallorosso nel destino. Prima o poi doveva arrivare la chiamata, o almeno era questa la sensazione: è successo così all'impovviso, nel giorno in cui i Friedkin hanno deciso di cacciare Mourinho. Prendere il posto dello Special One non è semplice, lo ricorda anche Rafa Benitez all'Inter, per esempio, mandato via dopo la vittoria del Mondiale per Club sei mesi dopo il suo insediamento.

De Rossi nuovo allenatore della Roma: «Emozione indescrivibile, sono già al lavoro». Contratto fino a giugno

L'eredità di Mourinho e lo staff

Eredità pesante, ma De Rossi dentro la Roma sappiamo quello che è. E soprattutto sappiamo chi è. Il suo staff sarà formato da Emanuele Mancini, amico storico e collaboratore. Ci dovrebbero essere anche Giacomazzi, mentre non ci sarà Pinzi (che ha un passato alla Lazio). Manca poco per sapere la verità.