Roma, tifosi ancora infuriati per l'addio a Mourinho: a Trigoria cartelloni pubblicitari con la scritta «#FriedkinOut»

di Francesco Balzani

La contestazione ai Friedkin continua. La giornata di ieri, quella dell'esonero di Mourinho e della conseguente scelta di affidare la panchina a Daniele De Rossi, ha lasciato un segno profondo nell'ambiente giallorosso. Sul banco degli imputati c'è la dirigenza e i Friedkin.

Dopo i cori di ieri, oggi lungo via Laurentina, direzione centro sportivo di Trigoria, è stata affisso su un cartellone pubblicitario con la foto di Dan Friedkin e la scritta #Friedkinout. Il presidente si trova ancora nella capitale dopo essere sbarcato lunedì sera. Parte della tifoseria giallorossa non ha accettato per niente giù il modus operandi della proprietà in questa circostanza. Sabato contro il Verona previste altre manifestazioneipro Mourinho e contro i Friedkin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 18:12

