Roma, il figlio di Dino Viola a Pallotta: «Prendi Allegri e ti perdoniamo»

Roma, la verità di Pallotta: «Nessuno mi costringerà ad andarmene». La lunga lettera da Boston

Venerdì 31 Maggio 2019, 19:08

«Anche mio padre ha dovuto affrontare le più feroci contestazioni»., figlio del leggendario presidente della, ha commentato, non senza un pizzico di amarezza, la lettera diai tifosi giallorossi.Ettore Viola, all'AdnKronos , ha spiegato: «Ho letto la lettera del presidentecon molto interesse, ho apprezzato che abbia scritto a me, tifoso della Roma, in italiano, un italiano corretto, ed entrando nei termini tecnici. Questo mi incoraggia ma non vedo nessun futuro per la Roma. Critica chi è andato via, consola Totti e De Rossi ma non c'è nessuna prospettiva di rilancio. Presidente, prendie noi ti perdoniamo».Le contestazioni dei tifosi dellanon sono certo qualcosa di inedito. «L'ingegnerdi contestazioni ne ha subite a varie riprese ma sapeva affrontare e risolvere i problemi in diretta, a petto in fuori. E il popolo giallorosso è talmente affezionato e pieno di cuore e sentimento che mio padre è diventato una leggenda» - spiega ancora Ettore Viola - «Eravamo felici di avere un presidente americano come, ma finora l'unico merito è stato compattare la tifoseria della Roma, finalmente solidale nell'essere schierata contro la società. Non sono Totti e De Rossi a dover andare da lui a Boston, ma lui ad essere più presente a Roma. A presto e arrivederci a Roma, presidente».