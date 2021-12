Felix Afena Gyan positivo, sta bene e in isolamento domiciliare. L'As Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena Gyan, vaccinato, è risultato positivo al Covid-19. «Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare», si legge nella nota della As Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 20:00

