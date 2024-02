Roberto Baggio sbarca su Instagram (grazie alla figlia Valentina): il video sulla sua Panda. «Oh Ciccia, basta però»

Il benvenuto al campione

Sono tanti i giocatori ed ex che hanno dato il benvenuto su Instagram a Baggio. Dagli Usa, Federico Bernardeschi scrive: "Finalmente il GOAT sbarca sui social!". Pato, ex Milan commenta: "Fenomeno". Mattia Perin, secondo portiere della Juve: "Ispirazione 👏 GOAT". La lista è lunga: c'è anche Mazzone, o meglio il profilo dell'ex allenatore che, per chi non lo sapesse, è gestito dal nipote: "Numero uno il nostro Roberto".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 20:23

