Roberto Baggio e il suo approccio alla vita e al calcio

“Ho sempre cercato di vivere tutto in maniera semplice e serena, sapendo che un giorno sarebbe finito e sarebbe rimasto quello che hai lasciato alla gente. Credo che tutto, alla fine, ruoti intorno a quello che noi decidiamo di essere. Possiamo diventare delle grandi persone solo se sappiamo affrontare le difficoltà. La vita non è fatta per stare a guardare. Una persona deve lottare per essere sé stessa, io sempre cercato questo e credo di averlo trasmesso in tutto”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 18:28

