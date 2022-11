Roberto Baggio e quel maledetto rigore di Pasadena

“L’errore di Pasadena? È una cosa che non dimenticherò mai. Era il sogno che coltivavo da bambino e quando è arrivato è finito nella maniera più assurda e a cui non avevo mai pensato” ha affermato. “Forse la gente mi ha perdonato perché mi ha sempre dimostrato un grande amore, un grande affetto, per cui hanno capito la mia sofferenza però sono molto esigente con me stesso. Avevo mille occasioni per sbagliare un rigore ma non dovevo sbagliarlo quel giorno”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 18:28

