Probabili formazioni, fantacalcio: i consigli per la quarta giornata

Venerdì 20 Settembre 2019, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Staseraal via ladi Serie A con Cagliari-Genoa alle 20.45. Domani alle 18 la Juventus affronterà l'Hellas Verona, mentre continua a crescere l'attesa per il derby, in programma alle 20.45. Domenica alle 15 Bologna-Roma e Lecce-Napoli, alle 18 Fiorentina-Atalanta e alle 20.45 Lazio-Parma.Ecco le probabili formazioni in otticaLeggi anche >Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Simeone.Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, C. Zapata, Criscito; Ankersen, Schone, Radovanovic, Barreca; Saponara; Kouamé, Favilli.Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Pussetto Lasagna.Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Martella; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Ayé, DonnarummaJuventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, RonaldoVerona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Di CarmineMilan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Rebic; PiatekInter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, LukakuSassuolo (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Toljan; Locatelli, Obiang, Duncan; Traoré; Berardi, CaputoSpal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco, PetagnaBologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; DestroRoma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; DzekoLecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, LapadulaNapoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Younes; Milik, LlorenteSampdoria (3-4-1-2): Audero; Chabot, Ferrari, Regini; Depaoli, Barreto, Ekdal, Murru; Ramirez; Gabbiadini, QuagliarellaTorino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meitè, Baselli, Ola Aina; Zaza, BelottiAtalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, ZapataFiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, RiberyLazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, ImmobileParma (4-3-3) Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho