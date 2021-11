Lazio, Sarri nei guai: si ferma Pedro e Immobile più no che si

Non parte benissimo la rincorsa della Lazio di Sarri alla Juve. Dalle prime indiscrezioni sugli esami di Immobile, la situazione è sicuramente migliorata ma non tanto per poter avere speranze in vista della partita di sabato. Mancano due giorni e lo staff medico laziale cercherà di fare l'impossibile e accontentare il tecnico che spinge per avere il giocatore. Ma le speranze, allo stato attuale, sarebbero molto basse. Come se non bastasse, durante la seduta odirena, ad avere riportato un problema è un altro attaccante titolare, Pedro. Lo spagnolo durante l'allenamento si è scontrato con Radu e pare aver riportato un fastidio alla caviglia. Il biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dai sanitari. Le prossime ore saranno determinanti.

