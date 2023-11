Passeggeri cacciati dall'aereo per far posto ai giocatori del Siviglia: 80 persone costrette a tornare a casa in bus e taxi

di Redazione web

Ben 80 passeggeri sono stati costretti a abbandonare il loro posto sull'ultimo volo di giornata tra Vigo e Madrid, per fare posto alla squadra di calcio del Siviglia, il cui charter s'era rotto. Per raggiungere la capitale sono dovuti salire la mattina dopo su un pullman. La vicenda sta provocando un'onda di indignazione contro la compagnia aerea, Air Nostrum.

Cosa è successo

Tutto è accaduto sabato sera: l'allarme è scattato quando le persone che erano in fila per imbarcarsi hanno visto davanti a loro salire i giocatori e lo staff della squadra andalusa. Subito dopo l'altoparlante della compagnia ha fatto sapere che quel volo era stato appena cancellato: di fatto qualcuno aveva appena deciso che quell'aereo sarebbe partito per Siviglia con la squadra di calcio, pieno solo per metà, visto che il charter del Siviglia era guasto.

L'alternativa

Altri, che avevano una coincidenza con dei voli transoceanici, hanno deciso di prendere un taxi per percorrere i 600 km che separano Vigo dalla capitale. I calciatori del Siviglia sono invece rientrati all'una di notte e domenica mattina hanno svolto, un «allenamento di recupero» in vista di mercoledì, quando giocheranno una partita di Champions League a Londra.

Lunedì 6 Novembre 2023

