Rubiales squalificato dalla Fifa per 3 anni dopo il bacio a Hermoso: l'ex presidente della federcalcio spagnola farà ricorso

Un bacio rubato punito con 3 anni di squalifica: è questa la sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola al centro della polemica per il bacio non consensuale dato a Jennifer Hermoso, durante la premazione per il Mondiale femminile vinto dalla Spagna.

Rubiales e il bacio rubato a Hermoso

La commissione disciplinare della Fifa ha giudicato Rubiales, dimessosi dopo alcune settimane dall'episodio, colpevole di aver violato l'articolo 13, quello sulla violazione delle regole di fair play, integrità e lealtà.

Rubiales potrà far ricorso, ma intanto la squalifica è comunicata oggi e vale per tutte le attività nazionali e internazionali correlate al calcio.

