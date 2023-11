Cacciati dal volo per far posto ai giocatori del Siviglia: bufera in Spagna

Ben 80 passeggeri sono stati costretti a abbandonare il loro posto sull'ultimo volo di giornata tra Vigo e Madrid, per fare posto alla squadra di calcio del Siviglia, il cui charter s'era rotto. Per raggiungere la capitale sono dovuti salire la mattina dopo su un pullman.

Passeggeri cacciati dall'aereo per far posto ai giocatori del Siviglia: 80 persone costrette a tornare a casa in bus e taxi



La vicenda sta provocando un'onda di indignazione contro la compagnia aerea, Air Nostrum.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA