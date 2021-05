Monza, rimonta solo sfiorata: Balotelli non basta. La finale per la A sarà Cittadella-Venezia

Il Monza sfiora solo la rimonta: batte 2-0 in casa il Cittadella nella semifinale di ritorno dei playoff di serie B, in gol nella ripresa anche Mario Balotelli. Ma alla formazione del patron Berlusconi e allenata da Brocchi, sconfitta 3-0 all'andata, non basta per andare in finale playoff per conquistare la serie A. All'ultimo atto ci vanno i veneti di Venturato (seconda finale dopo quella del 2019 persa contro il Verona) che sfideranno il Venezia.

ALTRA SFIDA

Il Venezia andrà a giocarsi la promozione in serie A. E' finita 1-1 la gara diritorno della semifinale playoff con il Lecce. In vantaggio a fine primo tempo con Aramu dal dischetto per l'atterramento di Svoboda, gli arancioneroverdi sono stati raggiunti nella ripresa da Pettinari. Il Lecce ha poi fallito un rigore con Mancosu, tirato alle stelle. Grande soddisfazione a fine gara per gli uomini di Paolo Zanetti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA