Pagelle Inter: LuLa calante, stavolta Skriniar è il bomber decisivo

Le pagelle di Inter-Atalanta:

HANDANOVIC 6,5

Con Zapata sfodera riflessi da gatto, salvando in bagher un’incornata da due passi. Poi ringrazia Brozovic, che salva sulla linea su Djimsiti.

SKRINIAR 6,5

Trenta minuti di apnea profonda con Zapata. Poi riprende fiato col passare dei minuti, fino all’urlo per il gol del vantaggio, terzo in stagione.

DE VRIJ 6

L’occasionissima orobica del primo tempo se la crea Zapata, ma la concede lui. Nel complesso comunque il più sicuro nei 3 dietro.

BASTONI 6,5

Con Zapata tiene botta, con Malinovskyi ed Ilicic stessa storia. In più la zampata-assist per il gol di Skriniar.

HAKIMI 6

Se la vede con Gosens e gran parte della prima frazione è a rincorrere. Fa pari e patta col passare dei minuti, alzando ritmo e baricentro (40’ st Darmian ng).

BARELLA 6

Sulla quantità nulla da dire, e garantita, al solito, con chilometri macinati di corsa. Così così la qualità, non pervenuta o quasi.

BROZOVIC 6,5

Un salvataggio sulla linea (su un colpo di testa di Djimsiti) che vale quanto un gol. Poi tanta garra e trame di pregevole fattura in regia (32’ st Gagliardini ng).

VIDAL 5

Subito sotto pressione e in difficoltà in fase di rilancio. Non ha la qualità di Eriksen e si vede, rivedibili pure i tempi di giocata, in reiterato ritardo (7’ st Eriksen 6,5: tecnico ed ermetico).

PERISIC 6

Ancorato alla posizione, sulle tracce di Maehle. Davanti non punge, ma dietro non rischia (40’ st D’Ambrosio ng).

LAUTARO 5,5

Vita dura con Romero. Anche in velocità non riesce mai a trovare il pertugio giusto, l’impegno non manca, a latitare sono le occasioni (32’ st Sanchez ng).

LUKAKU 5,5

Come Lautaro, poche chances, ma tanta abnegazione. Ha una palla d’oro, ma tarda a calciare, facendosi rimontare da Romero.

CONTE 6,5

Vince il quinto scontro diretto (su 9 disputati) contro una big, il secondo dal suo sbarco a Milano in 4 incroci con la Dea. E Milan e Juve di nuovo -6 e -10 in classifica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 23:21

