Inter, battibecco Conte-Mariani: «Fate i protagonisti»

Inter-Atalanta, battibecco tra Conte e l'arbitro Mariani. Le proteste per un fallo non fischiato, il confronto con l'arbitro Maurizio Mariani, l'ammonizione per Antonio Conte. Il 'sipariettò, complice lo stadio vuoto è stato captato dai microfoni a bordocampo, ed è andato in scena al 12' del primo tempo, quando il direttore di gara si avvicina al tecnico nerazzurro che sta protestando. «Siamo solo al decimo minuto, io capisco il suo momento, ma lei capisca il mio», le parole di Mariani, «non è fallo».

Pagelle Inter: LuLa calante, stavolta Skriniar è il bomber decisivo

Conte però continua a protestare e l'arbitro decide di ammonirlo: «Va bene? Allora forse non va bene: giallo!», dice l'arbitro. L'ultima parola è del tecnico nerazzurro: «Fate i protagonisti - dice il tecnico tornando verso la panchina - con tutto il bene che vi voglio...»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA