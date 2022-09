Nazionale, i convocati per Inghilterra e Ungheria: prima chiamata per Provedel, Vicario e Mazzocchi

Sono 29 i convocati dal ct Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale in Nations League. Gli azzurri affronteranno l’Inghilterra (Stadio Meazza-Milano, 23 settembre - ore 20.45) e l’Ungheria (Puskas Arena-Budapest, 26 settembre - ore 20.45) per conquistare il primato del girone 3 della Lega A. Prima chiamata per Provedel, Vicario e Mazzocchi.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).

