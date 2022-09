Midtjylland-Lazio 5-1, il club biancoceleste rimborsa i tifosi che avevano seguito la squadra in Danimarca

Una figuraccia storica, quella rimediata ieri dalla Lazio in Europa League. Il 5-1 che i modesti danesi del Midtjylland hanno mandato su tutte le furie Maurizio Sarri e, sicuramente, anche i tifosi biancocelesti. Per questo, il club ha deciso di adottare un gesto di scuse per i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta in Danimarca.

Lazio, i tifosi giunti in Danimarca saranno rimborsati

Sono 225 i tifosi della Lazio che ieri hanno seguito la squadra in Danimarca, assistendo ad un risultato pesantissimo e inaspettato. Il club ha deciso di rimborsare a tutti loro il costo del biglietto, annunciandolo sia sui social che con una nota sul sito ufficiale. Un gesto di scuse e vicinanza ai tifosi, che anche i 'cugini' della Roma avevano valutato lo scorso anno, dopo la storica sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt in Conference League. Alla fine, però, i giallorossi avevano deciso di riservare ai tifosi giunti in Norvegia il biglietto della finale di Tirana, vinta 1-0 contro il Feyenoord.

La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2022

