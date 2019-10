Napoli, furia De Laurentiis dopo il rigore negato a Llorente: «Tasche piene di Nicchi e Rizzoli»

«Basta non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky commenta l'arbitraggio di Napoli-Atalanta. «Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene».

I calciatori azzurri protestavano per un presunto fallo disu Llorente in area ma sull'azione successiva Ilicic ha segnato il 2-2 per l'Atalanta. A quel punto tutta la panchina del Napoli è entrata in campo per protestare vibratamente nei confronti della terna arbitrale, chiedendo di rivedere l'azione sual. La protesta è durata per circa 5 minuti, prima che l'arbitro confermasse ildell'Atalanta dopo aver sentito i giudici del Var. Ancelotti e i calciatori azzurri hanno continuato chiedere al direttore di gara Giacomelli di vedere in prima persona il replay, continuando la protesta.L'arbitro ha quindi prima espulso il team manager azzurro De Matteis e ammonito Insigne. Ancelotti intanto è entrato in campo per parlare conche poi lo ha. Al termine della protesta la partita è ripresa con la segnalazione di nove minuti di recupero.Con un post su Facebook il vicepresidente del Napoli esprime tutta la sua amarezza per l'epilogo di Napoli-Atalanta.