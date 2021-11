Mourinho-Roma, i bookmaker quotano l'esonero dello Special One

Parlare di fatal Venezia, per la Roma, ma soprattutto per José Mourinho è prematuro, anche perché, a parte le dichiarazione dello Special dopo la partita persa in laguna, ciò che si è visto in campo e soprattutto la classifica, niente si è mosso. A parte le quote dei bookmaker.

L'ipotesi di un suo esonero, o di una risoluzione anticipata del contratto da parte dell'allenatore portoghese - che comunque ricorda che «c'è un progetto» - scendono. La sconfitta storica contro il Bodo/Glimt, il derby perso, la sesta sconfitta in dodici partite fanno sì che Goldbet quoti a 7,00 la fine anticipata dell'avventura in giallorosso di Mourinho, per contro di una permanenza data a 1,07. Ma anche molto di meno rispetto a tanti altri tecnici che se la passano addirittura peggio di "mister triplete": Ivan Juric, per esempio, o addirittura Massimiliano Allegri, quotati invece 10.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA