Morto il papà di Totti, le condoglianze sui social: dal figlio di Di Bartolomei a Giorgia Meloni

Il grave lutto che ha colpito la famiglia di Francesco Totti non ha lasciato indifferente, com'è giusto che sia, il mondo del calcio e tutti coloro che conoscono la famiglia dell'ex capitano giallorosso. Sui social in tanti hanno lasciato un messaggio per la morte di Enzo Totti, a cui la leggenda della Roma era legatissimo: tra i primi Luca Di Bartolomei, figlio del grande Agostino, anch'egli capitano della Roma negli anni '80 e scomparso nel 1994. «Abbiamo tutti 10 anni quando muore nostro padre. Un abbraccio affettuoso», scrive Luca.

Abbiamo tutti 10 anni quando muore nostro padre.

Un abbraccio affettuoso @Totti. — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) October 12, 2020

«Ciao, Enzo. Ti porterò per sempre nel mio cuore come l'uomo che non si è mai atteggiato a essere il papà di Totti. Un papà speciale per un figlio speciale», scrive invece Mimmo Ferretti, storica firma del Messaggero e anche lui molto legato alla famiglia di Francesco. Sempre su Twitter le condoglianze anche di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: «Un forte abbraccio a Francesco Totti - scrive la Meloni - Condoglianze a lui e a tutti i suoi familiari per questa terribile perdita».

Ciao, Enzo. Ti porterò per sempre nel mio cuore come l'uomo che non si è mai atteggiato a essere il papà di #Totti. Un papà speciale per un figlio speciale. R.I.P. https://t.co/65C1kCmPaM — mimmo ferretti (@mimmo_ferretti) October 12, 2020

«Il suo nome era Enzo, lo chiamavamo lo sceriffo. Il padre di Totti è morto vittima del Covid», scrive il giornalista Roberto Renga. «Sentite condoglianze a Francesco Totti per la scomparsa del suo papà», twitta il giornalista Rai Enrico Varriale. «Apprendo ora della notizia della scomparsa di Enzo Totti - scrive invece la conduttrice Myrta Merlino - La mia vicinanza e le condoglianze alla famiglia Totti per questa bruttissima perdita».

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias, su apoyo y cariño a la leyenda de la @OfficialASRoma @Totti así como a toda su familia, a sus amigos y seres queridos, por el fallecimiento de su padre, Enzo Totti.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 12, 2020

Ma a mandare un abbraccio virtuale a Totti non ci sono solo personaggi famosi di ogni campo, ma anche club di tutta Europa: compreso il Real Madrid, che ha dedicato un tweet a Francesco. «Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze, il proprio sostegno e affetto alla leggenda della Roma Francesco Totti, così come a tutta la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari, per la morte del padre, Enzo Totti», si legge nel tweet delle merengues.

