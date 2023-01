Milan, col Sassuolo difesa decimata: serve un riscatto. Maignan tornerà in Champions

di Luca Uccello

Quattro schiaffi, di quelli che fanno male. E il Milan oggi ha la faccia gonfia. Ha preso gol, ricevuto critiche e processi. C'è anche chi ha chiesto a Paolo Maldini se la fiducia a Stefano Pioli sia venuta meno. La risposta? Sarebbe bastato guardare la sua faccia per capire che oggi in Casa Milan si vuole parlare poco, lavorare tanto (la squadra è tornata subito in campo a Milanello) per ricominciare a vincere subito, da domenica prossima a San Siro contro il Sassuolo.

Non certo un'impresa guardando la classifica. Una gara che Pioli dovrà affrontare senza Fikayo Tomori. Per il centrale inglese guaio al muscolo rotatore dell'anca sinistra. Col Sassuolo da monitorare anche Theo Hernandez (allenamento personalizzato a Milanello) e Calabria uscito per una forte contusione, mentre Ismael Bennacer sarà squalificato. Il centrocampista tornerà per il derby del prossimo 5 febbraio. Gara che potrebbe essere costretto a saltare invece Tomori: «La situazione verrà rivalutata tra una settimana. Al suo posto la soluzione più naturale è quella che porta a Simon Kjaer, com'è successo all'Olimpico. Ma con Simon occorre sempre dosare il minutaggio in vista anche della Champions League: le altre opzioni portano a Gabbia al fianco di Kalulu. Più indietro, come sempre, Thiaw.



