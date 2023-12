Atalanta-Milan 3-2, le pagelle: Calabria surclassato da CDK, Reijnders inesistente, Giroud sparisce troppo presto

di Luca Uccello

L'Atlanta supera in casa il Milan nel sabato della quindicesima giornata di Serie A, 3-2 il risultato finale a Bergamo con doppietta di Lookman e gol di tacco di Muriel entrato sul finale; a Pioli non bastano i pareggi momentanei di Giroud e Jovic.

MAIGNAN 7

Sempre fondamentale, sempre Magic Mike. Ma non basta.

CALABRIA 5

Charles De Ketaleare lo fa impazzire. Il capitano si fa poi sbattere fuori e il Milan va all’Inferno

TOMORI 6

Prova sempre a metterci un piede, una gamba o la testa. Ma con Lookman non è decisamente fortunato né prima e nemmeno dopo.

THEO HERNANDEZ 5

L’Atalanta non è il Frosinone. E allora Theo non può fare il centrale. Decisamente meglio quando parte palla al piede per i suoi coast to coast.

FLORENZI 4,5

Non riesce mai a creare superiorità numerica in avanti. E dietro balla.

REIJNDERS 4,5

L’Atalanta è ovunque e lì in mezzo c’è un buco. lui non riesce a coprirlo. E con Bennacer dimostra di non poterci giocare (88’ Adli 5: si fa fregare da Luis Muriel)

MUSAH 5

In mezzo non tocca praticamente un pallone e allora Pioli lo sposta sulla fascia, sull’incubo di CDK.

CHUKWUEZE 4,5

Non attacca e non copre nemmeno. Non lascia traccia di sé. Cambio inevitabile (59’ Bennacer 5: tic e tac, non incide)

LOFTUS-CHEEK 4,5

Davide contro Golia, Lookman contro il gigante Ruben. Il piccolo Ademola lo salta come un birillo e poi sono guai. Pioli lo toglie per disperazione.

(72’ Jovic 6,5: secondo gol consecutivo. Luka è diventato decisivo)

PULISIC 5

De Roon annienta Capitan America.

GIROUD 6

Una girata di testa da grandissimo attaccante. Poi sparisce dall’attacco del Milan.

PIOLI 5

Il Milan finisce all’Inferno. Colpa di Charles De Ketelaere che fa impazzire l’allenatore che non l’ha capito. Colpa di Lookman e di Muriel. I lampi di Giroud e Jovic non bastano. Ora la Champions è nuovamente in discussione

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 20:48

