Milan-Napoli: 0-0 La Diretta Formazioni ufficiali

Posticipo della domenica sera al Meazza tra Milan e Napoli. Una sfida in cui saranno in palio punti pesanti in chiave Champions per entrambe le formazioni, anche se i rossoneri sperano ancora di poter agganciare l'Inter in vetta. Il Milan ha vinto solo due delle ultime cinque partite di campionato, collezionando per il resto un pareggio contro l'Udinese e due pesanti sconfitte a La Spezia e nel derby. Gli azzurri hanno conquistato due punti in più del Milan nelle ultime cinque partite battendo Juventus, Benevento e Bologna. In mezzo una brutta sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo ed il rocambolesco pareggio di Reggio Emilia.

Pioli non dovrebbe recuperare Rebic, così come Calhanoglu. Ancora out Bennacer e Ibrahimovic. In attacco conferma per Rafael Leao: alle sue spalle se non dovesse farcela il turco è ballottaggio aperto tra Krunic e Brahim Diaz col primo leggermente favorito. Gattuso potrebbe rilanciare Osimhen al centro dell'attacco, ma Mertens rimane avanti. Dietro al belga confermati Politano, Zielinski e ovviamente capitan Insigne. In difesa è duello Rrahmani-Manolas per il posto accanto a Koulibaly, Lozano potrebbe rivedersi almeno per la panchina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 20:46

