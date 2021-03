Pagelle Milan. Tonali predica nel deserto. Serata horror per Rebic con tanto di rosso

Milan-Napoli 0-1 (gol di Politano): le pagelle dei rossoneri

DONNARUMMA 5

Sul diagonale di Politano non ci arriva proprio. Peccato.

DALOT 6

A difendere fa sempre un po’ di fatica, meglio quando spinge. Ma questo si sapeva già da tempo.

TOMORI 5

Viene salvato in due occasioni dagli errori degli attaccanti di Gattuso. Giovedì in Europa League se ne tornerà comodamente in panchina.

GABBIA 6

Torna titolare nella gara più complicata, con il Napoli è uno spareggio Champions. E perderlo è stato un suicidio.

THEO HERNANDEZ 5

Quando Matteo Politano arriva dalla sua parte, lui non c’è mai.

TONALI 6,5

Niente regia-spettacolo ma tocca comunque palloni su palloni. Li tocca soprattutto quando il Milan ha bisogno di ripartire.

KESSIE 6

Frank non ce la fa più. Pioli lo capisce e lo toglie. Giovedì c’è un’altra battaglia (22’ st Meite 6).

CASTILLEJO 5

Non basta più sacrificarsi. Quando sei là in alto in classifica e ci vuoi rimanere bisogna fare qualcosa di più (15’ st Saelemaekers 5: fa poco, molto poco per cambiare la partita in meglio del Milan).

CALHANOGLU 5

Non è ancora al massimo e si vede. Qualche accelerata, qualche giocata in velocità ma a Pioli non basta ancora per tenerlo in campo 90 minuti (15’ st Brahim Diaz 5: troppi inutili giochini con il pallone).

KRUNIC 5

Ci aveva abituato bene, forse anche troppo per le sue reali capacità. Rimane una valida alternativa, ma contro il Napoli e il Manchester giovedì prossimo servono i titolari (1 st R5’ebic 4: perde la testa, oltre che la mira. Manda a quel paese l’arbitro e si prende il rosso diretto).

RAFAEL LEAO 5,5

Per lo meno tira in porta. Ci prova una, due volte. Ospina c’è sempre. Passi in avanti? Qualcuno si, ma l’assenza di Ibrahimovic si fa sentire tanto (34’ st Hauge 5: un fantasma).

PIOLI 5

Perde un altro scontro diretto per la Champions League e lo perde ancora una volta a San Siro. Ora si fa dura anche per il secondo posto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 23:44

