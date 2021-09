Il Milan fa sul serio: presentato l'esposto in Figc per gli insulti razzisti contro Bakayoko

Ci hanno pensato per poco meno di 24 ore, ma alla fine hanno fatto quello che dovevano fare: il Milan presenterà un esposto alla Figc per gli insulti razzisti, arrivati dal settore ospite di San Siro nella partita con la Lazio, nei confronti di Bakayoko. Con una nota ufficiale, la società rossonera ha comunicato quindi che vuole che la Procura Federale faccia chiarezza su quanto avvenuto ieri durante la gara stravinta dagli uomini di Stefano Pioli. Ora la palla passerà a loro che apriranno un fascicolo e indagheranno su quanto avvenuto. Un ringraziamento, da parte del club milanese, comunque anche nei confronti del centrocampista che, su Instagram, non ha mai messo in dubbio che la sua squadra sarebbe intervenuta per cercare di punire chi lo ha deriso nei quattordici minuti trascorsi sul rettangolo verde.

AC Milan comunica di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale, affinché venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio#WeRespAct #WeTheFamily pic.twitter.com/N7hMLBg0YQ — AC Milan (@acmilan) September 13, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 19:59

