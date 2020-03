Boban a confronto con Gazidis: verso l'addio al Milan

Il Milan si prepara all'ennesima rivoluzione dirigenziale. Ivan Gazidis è pronto a dare il ben servito a Zvonimir Boban dopo non aver gradito le recenti dichiarazioni del Chief Football Officier rossonero. Oggi i due si dovrebbero incontrare a Casa Milan in un faccia a faccia decisivo. In bilico ci sono anche le posizioni di Paolo Maldini e Ricky Massara.



La frattura tra Gazidis e Boban serpeggiava da tempo per visioni molto diverse sulla gestione sportiva del club ma i contenuti dell'ultima intervista alla 'Gazzetta dello Sport' sono stati la miccia. Ad incendiare i toni sono stati soprattutto i dubbi sulla «unità» dirigenziale del Milan e il termine «scorrettezza» utilizzato per definire i contatti presi dall'amministratore delegato con Ralf Rangnick per il ruolo di prossimo allenatore rossonero. La decisione di separarsi da Boban è stata presa da Ivan Gazidis in persona, nel pieno dei suoi poteri di amministratore delegato. Boban in questi minuti resta in attesa di incontrare Gazidis. Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 19:13







