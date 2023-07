Mbappé, 300 milioni dall’Arabia Saudita al Psg. Per l'attaccante un contratto da 700 milioni. Le offerte choc

Arabia Saudita senza limiti nel calciomercato. L'ultima offerta è per il calciatore più forte: Mbappé attaccante del Psg e della Francia in questi giorni in rotta con il club parigino. i sauditi sono pronti a offrire 300 milioni al club parigino per farlo giocare un stagione in Arabia Saudita, per poi lasciarlo al Real Madrid, che lo insegue da tempo. È questa l’offerta che l’Al Hilal (la squadra che ha già strappato all’Europa Milinkovic Savic, Ruben Neves e Koulibaly, e che ci sta provando anche con Lukaku) avrebbe recapitato stamani al Psg.

Qualora il trasferimento si concretizzasse diventerebbe l'affare più caro nella storia del calcio. Per Mbappé poi, secondo il sito spagnolo Relevo, potrebbe esserci un contratto faraonico da 700 milioni di euro. Mbappé non si è ancora pronunciato a riguardo, ma neanche il Psg, che rimane convinto dell’idea che il francese si sia già accordato con il Real Madrid. L’attaccante classe '98 è infatti ai ferri corti con il club parigino, che vorrebbe farlo rinnovare fino al 2025, ma lui preferirebbe andare via a parametro zero l’estate prossima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 14:02

