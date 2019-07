Operato Maradona: protesi al ginocchio

Recién terminó la operación de la rodilla derecha que le hicieron a Diego Maradona. Todo salió perfecto. Agradezco en nombre de Diego a la Clínica Olivos y a todos los profesionales que lo atendieron de la mejor manera. Ahora a comenzar con la recuperación. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 24, 2019

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:41

Ancora una volta in ospedale per Diego Armando Maradona, l'ex fenomeno del Napoli che qualche mese fa aveva annunciato l'addio ai Dorados de Sinaloa in Messico per motivi di salute. Il Pibe de Oro è stato operato al ginocchio destro in una clinica di Buenos Aires, un intervento necessario per abbandonare le stampelle usate negli ultimi mesi e che prevedeva l'applicazione di una protesi sostitutiva.«L'operazione di Diego è andata bene, ringrazio tutto il personale medico che si è occupato di lui. Tutto è andato per il meglio, ora dovrà pensare alla riabilitazione», ha scritto sui social il suo avvocato Matias Morla. Diego è ora atteso al recupero per poter tornare quanto prima ad allenare.