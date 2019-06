Mancini non si accontenta: «Non è stata l'Italia migliore, dovevamo segnare di più»

Grecia-Italia 0-3: Barella, Insigne e Bonucci firmano la vittoria ad Atene

«No, non è stata la mia Italia migliore». Nella serata del 3-0 netto sulla Grecia che vale la fuga azzurra in testa al girone di qualificazione a Euro 2020, il ct Roberto Mancini va in contropiede e mostra di non accontentarsi. «Dopo un anno di lavoro, siamo più avanti del previsto - ha detto a RaiSport - miglioriamo partita dopo partita, ma c'è ancora tanto da lavorare. Ad esempio, nel secondo tempo dovevamo segnare altri gol. Questo va migliorato».