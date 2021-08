Macron allo stadio per la prima in casa del PSG: stasera al Parco dei Principi per Messi e Mbappé

Emmanuel Macron questa sera sarà al Parc des Princes per assistere alla prima in casa del Paris Saint-Germain delle stelle Messi, Mbappè e Neymar. Il premier francese non ha nessuna intenzione di mancare alla prima partita casalinga del PSG che, dopo aver fatto un mercato stellare, si candida a vincere tutto.

Secondo fonti certe, questa sera, il premier Emmanuel Macron è atteso nella tribuna d'onore del Parco dei Principi di Parigi per assistere al primo match casalingo del Paris Saint Germain delle stelle contro lo Strasburgo. Nonostante Macron non abbia mai nascosto la sua fede calcistica dimostrandosi un tifoso «sfegatato» dell'Olympique Marsiglia, l'occasione di assistere alla prima in casa del PSG è troppo ghiotta per un appassionato di calcio come il premier francese. Un PSG ancora in fase di allestimento e rodaggio, ma che spaventa tutte le big del calcio europeo.

Con molta probabilità Emmanuel Macron avrà la fortuna e l'occasione di sedere vicino a Lionel Messi. La prima per il talento argentino, appena sbarcato a Parigi agli ordini di Pochettino, infatti, potrebbe essere rinviata a venerdì prossimo quando il Paris Saint-Germain affronterà in trasferta il Brest.

Fresco dell’acquisto da prima pagina di Lionel Messi, il Paris Saint-Germain deve tornare in campo con l'unico obiettivo di vincere e, forse, stravincere tutto. Al Parc des Princes arriva lo Strasburgo, ma per vedere in campo il fenomeno Lionel Messi, potrebbe essere ancora troppo presto. Il nuovo eroe di Parigi ha ancora troppi pochi allenamenti sulle gambe con i nuovi compagni di squadra e tutto fa pensare ad un Messi in campo solo dalla terza giornata di Ligue 1.

Dopo la vittoria in trasferta per 2-1 contro il Troyes, all'esordio stagionale, con le reti degli «italiani» Icardi e Hakimi, Pochettino dovrebbe schierare la stessa formazione vista alla prima di campionato. La probabile formazione del PSG dei sogni dovrebbe essere questa: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum, Draxler, Mbappe; Icardi.

Ancora fuori, dunque, i nuovi acquisti più attesi dai tifosi parigini: Gigio Donnarumma, Sergio Ramos e Lionel Messi, ma l'attesa sta per finire.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 12:22

