Il mega yacht di Riccardo Silva colpisce ancora: dopo i Ferragnez super ospiti Bocelli, che improvvisa un concerto, e il presidente del Psg

Il mega yacht di Riccardo Silva è il ritrovo più cool per l'estate dei vip. Dopo aver accolto i Ferragnez, che hanno adorato campo da basket e mega-scivolo, gli ospiti d'eccezione degli ultimi giorni sono stati Andrea Bocelli insieme alla moglie e i figli e il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi.

Nasser Al-Khelaifi e Andrea Bocelli

Riccardo Silva, manager esperto di diritti televisivi e presidente della squadra di calcio Miami FC, ha messo a proprio agio il tenore di fama internazionale mettendogli a disposizione un pianoforte a coda. E Bocelli, reduce dall'apertura degli Europei di calcio, non se l'è fatto ripetere due volte, deliziando i presenti con un'esibizione prima da solo, poi accompagnato dal figlio Matteo e dalla piccola Virginia che con la sua voce soave ha intonato Hallelujah.

Riccardo Silva e il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi

La famiglia Bocelli a Forte dei Marmi, dove il mega yacht è ancorato, è di casa, e ha trascorso a bordo una sola serata. Più lunga la permanenza di Nasser Al-Khelaifi, che ha potuto godere dell'ospitalità di Silva per qualche giorno e apprezzare anche il concerto improvvisato, oltre che festeggiare insieme all'amico il recente acquisto d'oro del Psg. Al-Khelaifi, infatti, ha raggiunto Forte dei Marmi subito dopo la conferenza stampa di presentazione del fuoriclasse Messi, per poi raggiungere nuovamente Parigi in vista della partita di stasera contro il Racing Strasburgo.

