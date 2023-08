Lukaku alla Roma: «Arrivo, vengo e firmo». Il belga pronto a ridursi l'ingaggio. Trattativa a oltranza con il Chelsea

Se per Abraham ci vollero 4 giorni di trattativa, nessuno si sorprenda se per portare Lukaku a Roma ce ne vorranno due o tre. Certo, dopo l'uscita allo scoperto del belga al sito "Het Laatste Nieuws" in occasione del torneo "Boom", dove il figlio ha giocato ieri la sua prima partita con l'Anderlecht, in molti già per oggi avevano prenotato un picnic all'aeroporto di Fiumicino. «Domani (oggi, ndr) volerò a Roma per firmare il contratto. Sono nervoso per il debutto del piccolo», le parole di Big Rom, fattosi immortalare vicino al figlio Romeo. Inevitabile l'associazione con la Roma a Verona, nella città di Giulietta, per poi restare un po' delusi quando si è capito che l'accelerazione impressa dall'attaccante è stata perlomeno prematura.

Come in tutte le trattative, c'è infatti una domanda e un'offerta. E forse, tra l'entusiasmo per l'apertura del centravanti e quella del Chelsea alla formula del prestito, ci si è dimenticati che in ballo ci sono tanti soldi. Perché sono 10 i milioni richiesti dai Blues per il prestito di un anno, la stessa cifra (8 di base più di 2 di bonus) che pagò l'Inter nella passata stagione. La Roma ieri ne ha offerti la metà: 5. Distanza importante ma che viene ritenuta colmabile. Le problematiche sono altre e riguardano perlopiù lo stipendio di Romelu.

STIPENDIO PESANTE

EVOLUZIONE

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA