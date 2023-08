Lukaku alla Roma, l'attaccante conferma: «Domani sarò in città per firmare il contratto» Così il belga intercettato da hnl.be in occasione del torneo “Boom” dove il figlio ha giocato la sua prima partita con l'Anderlecht







di Gianluca Lengua «Domani volerò a Roma per firmare il contratto. Sono nervoso». Lo ha detto Romelu Lukaku intercettato da hnl.be in occasione del torneo “Boom” dove il figlio ha giocato la sua prima partita con l'Anderlecht. Lukaku e la Roma, le parole del belga C'è una reale possibilità, dunque, che l’accordo tra Roma e Chelsea sia praticamente concluso. Nella giornata di ieri Tiago Pinto assieme al vicepresidente Ryan Friedkin sono volati a Londra per trattare sul prestito oneroso e la parte di stipendio a carico dei Blues. Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 14:45



