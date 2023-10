Lukaku: «Se dicessi come è andata davvero con l'Inter, rimarreste scioccati. La Roma? Merito di Nainggolan»

di Redazione Web

Torna a parlare Romelu Lukaku. L'attaccante della Roma è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro del Belgio, tornando sulla sua movimentata estate, tra il "tradimento" all'Inter e il flirt con la Juventus: «Chi mi conosce sa che non mi piace girarci intorno, parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com'è andata l'estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente non mi sarei tirato indietro e lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l’estate e spesso quando dico le cose vengono tolte dal contesto, perciò non voglio farlo».

«Sono state dette tante cose non vere sul mio conto. Sapete che il 90% di quello che dicono i media non è vero», ha continuato, «ed è difficile restare calmi e stare zitti. Ho preso esempio da LeBron James… anche se non sono LeBron.

Lukaku è tornato poi sugli errori nella finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City: «I primi giorni ero un po’ nervoso. Ma poi, quando racconterò come è stato l’avvicinamento alla finale, capirete perché non fossi presente con la testa». Ci ha pensato la Roma a ridargli stimoli e fiducia: «Alla Roma mi sono trovato subito bene fin dalla trattativa e devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver favorito il contatto con la società. Mi ha anche informato sulla squadra e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di firmare».

Prima di scegliere i giallorossi Romelu ha riffiutato anche una ricca offerta dall'Arabia: «Sono stato onorato di questo interesse dell'Al Hilal, ma non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più importanti al mondo, ma non volevo ancora andarmene dall'Europa».

