Dramma per l'arbitro Luca Banti: malore per la madre, il papà muore d'infarto

« Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Alfredo Trentalange, al Responsabile della CAN A Nicola Rizzoli, con i Componenti Gabriele Gava ed Andrea Stefani e tutto lo staff della CAN A, ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, anche a nome di tutti gli arbitri italiani, esprimono a Luca e alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza »





Ultimo aggiornamento: 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in casa di, il noto arbitro livornese di Serie A: ieri mattina all’alba il, stroncato da un infarto. Pochi minuti prima, laaveva accusato un malore: il marito aveva chiamato i soccorsi per lei, ma forse preso dal momento o dalla preoccupazione, è stato a sua volta colpito da un. La tragedia è avvenuta nella residenza dei genitori dell’arbitro Banti a Livorno, a pochi passi dallo stadio Picchi, all’alba di mercoledì.L'Associazione Italiana Arbitri, in una nota, ha espresso cordoglio per l'accaduto.