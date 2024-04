Lecce-Roma: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario di inizio

La Roma torna in campo contro il Lecce per la trentesima giornata di Serie A. Daniele De Rossi spera di recuperare il prima possibile Paulo Dybala che si era fermato nei giorni scorsi. Piccola noia muscolare per l'argentino che non ha preso parte agli impegni della Nazionale in programma prima di Pasqua e si è allenato a parte. Ultimi test prima per la Joya prima della gara con i salentini che hanno solo tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione. La Roma, invece, continua a inseguire il Bologna che è quarto a 54 punti.

Roma, Dybala ancora in infermeria: è in dubbio per il Lecce. In gruppo Smalling e Renato Sanches

